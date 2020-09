Z načrtom za višjo produktivnost do večje blaginje

Portorož, 24. septembra - Ob odprtju Managerskega kongresa v Portorožu so predstavili načrt za višjo produktivnost. Z večjo produktivnostjo bomo omogočili tudi večjo blaginjo, je poudarila predsednica Združenja Manager Medeja Lončar. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je pozdravil načrt in ga označil za "biblijo gospodarskega in družbenega preporoda Slovenije".