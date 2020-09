Vlada ob predsedovanju Svetu EU povečala dovoljeno število zaposlenih v državni upravi

Ljubljana, 24. septembra - Vlada je na sredini seji soglašala, da se dovoljeno število zaposlenih v skupnem kadrovskem načrtu organov državne uprave za leti 2020 in 2021 poveča, še posebej zaradi črpanja evropskih sredstev in predsedovanja Slovenije Svetu EU. Tako bodo vladne službe, odgovorne predsedniku vlade, lahko zaposlile osem oseb, so sporočili po seji.