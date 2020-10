Tedenski pregled - Slovenija od 25. 9. do 1. 10.

Ljubljana, 2. oktobra - V državi so padli novi rekordi dnevno potrjenih okužb z novim koronavirusom, vlada pa je predlagala že peti protikoronski sveženj ukrepov. DZ je sklenil, da bodo trgovine ob nedeljah in praznikih zaprte. Premier Janša je na pobudo DeSUS predlagal razrešitev Aleksandre Pivec z ministrskega položaja. Sprostile so se cene naftnih derivatov.