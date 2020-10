Tedenski pregled - svet od 25. 9. do 1. 10.

Ljubljana, 2. oktobra - Prvo soočenje ameriških predsedniških kandidatov Donalda Trumpa in Josepha Bidna je bilo precej kaotično. Znova so se razvneli spopadi v Gorskem Karabahu. Evropska komisija je predstavila poročilo o pravni državi, do katerega je kritična Madžarska. Bruselj je sprožil tudi postopek proti Londonu zaradi spornega zakona o notranjem trgu.