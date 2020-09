Jesenice, 23. septembra - Policija je preklicala iskanje Bogdana Brezigarja z Jesenic, ki so ga pogrešali od 28. januarja. 30. avgusta so ga mrtvega našli na območju Mežakle. Tuje krivde za njegovo smrt niso ugotovili, so sporočili s Policijske uprave Kranj.