Jesenice, 29. januarja - Pogrešajo 79-letnega Bogdana Brezigarja z Jesenic, ki je v torek ob 17.15 odšel od doma in se ni vrnil. Visok je okoli 170 centimetrov, suhe postave in sivih las. Oblečen naj bi bil v svetle hlače za prosti čas, modro-zeleno srajco, črno vetrovko s kapuco, obut pa v pohodne čevlje, so sporočili s Policijske uprave Kranj.