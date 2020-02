ZBS: V sporih glede posojil v frankih sodišče sledi enotni praksi

Ljubljana, 25. februarja - Vrhovno sodišče je izdalo šesto odločbo v zvezi s krediti v švicarskih frankih in v njej potrdilo, da je banka izpolnila pojasnilno dolžnost. "Iz obrazložitve te odločbe je razvidno, da je sodna praksa vrhovnega sodišča premišljena in utemeljena ter najpomembneje enotna," so danes sporočili iz Združenja bank Slovenije (ZBS).