Višje sodišče Ulčniku potrdilo obsodilno sodbo in kazen za umor

Celje, 23. septembra - Celjski višji sodniki so zavrnili pritožbo obrambe 37-letnega Jake Ulčnika za umor Milenka Penave marca 2005 v Bosni in Hercegovini, poročata Večer in Dnevnik. S tem je sodba postala pravnomočna, Ulčnik, ki sicer za umor svojega brata in poskus umora bratovega dekleta že prestaja 30-letno kazen, pa je dobil še 15-letno kazen.