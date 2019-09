Ulčnik za umor v BiH obsojen na enotno 30-letno zaporno kazen

Celje, 4. septembra - Petčlanski sodni senat celjskega okrožnega sodišča je danes 36-letnega Jako Ulčnika za umor 38-letnega Milenka Penave marca 2005 v kraju Vitina v BiH v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti obsodil na enotno 30-letno zaporno kazen. Kazen so mu združili, saj že prestaja 30 let zapora zaradi umora svojega brata in poskus umora bratovega dekleta.