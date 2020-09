Šest držav vzhodnega Sredozemlja za sodelovanje pri izkoriščanju zemeljskega plina

Kairo, 22. septembra - Egipt, Ciper, Grčija, Izrael, Jordanija in Italija so danes podpisali listino o ustanovitvi novega medvladnega telesa, katerega cilj bo spodbujati sodelovanje pri izkoriščanja velikih nahajališč zemeljskega plina. Do podpisa prihaja v času spornih turških raziskav morskega dna v vzhodnem Sredozemlju z namenom najti nafto in plin.