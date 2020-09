Turčija napovedala pogovore z Grčijo o vzhodnem Sredozemlju

Ankara, 22. septembra - Turčija in Grčija sta pripravljeni začeti pogovore o spornih vodah na vzhodu Sredozemlja, je sporočila Ankara. Dogovor naj bi državi dosegli danes na video konferenci, na kateri so sodelovali turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, nemška kanclerka in trenutno predsedujoča Svetu EU Angela Merkel ter predsednik Evropskega sveta Charles Michel.