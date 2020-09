Bruselj odobril koncentracijo Mercatorja in Fortenove

Ljubljana, 22. septembra - Evropska komisija je odobrila koncentracijo skupine Fortenova in Mercatorja. S tem je izpolnjen še en pogoj za prenos Mercatorja z Agrokorja na Fortenovo, soglasje za ta korak pa mora Fortenova dobiti še od bank upnic Mercatorja in srbskega varuha konkurence. Do prenosa naj bi prišlo do konca leta.