V Fortenovi pričakujejo prenos delnic Mercatorja do konca leta

Zagreb, 15. junija - Odločitev Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK), da Agrokorju podaljša zaseg Mercatorjevih delnic, hrvaške skupine Fortenova, ki je prevzela zdravi del nekdanjega hrvaškega koncerna, ni presenetila. Kot so pojasnili za STA, pričakujejo, da bo do prenosa delnic Mercatorja z Agrokorja na njihovo skupino prišlo do konca leta.