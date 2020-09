Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (21. 9.)

Ljubljana, 21. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o novih primerih okužbe s koronavirusom v Sloveniji. V zadnjih 24 urah je bilo tako potrjenih 50 primerov okužbe, opravljenih pa 984 testiranj. Tuje agencije so pisale tudi, da Slovenijo skrbi rast števila hospitalizacij in pomanjkanje zdravstvenega osebja.