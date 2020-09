Dnevnik o odnosu Slovencev do vladnih ukrepov glede koronavirusa (22. 9.)

Ljubljana, 21. septembra - Mateja A. Hrastar v komentarju Koronapaničarji, koronarealisti in utrujeni piše o odnosu Slovencev do vladnih ukrepov glede koronavirusa. Po mnenju avtorice je največji kvaziuspeh trenutne vlade to, da ji je uspelo Slovence tudi pri dojemanju nevarnosti koronavirusa v vsega pol leta razdeliti na dva pola, na koronapaničarje in koronarealiste.