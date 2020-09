V Cerknem kljub trenutnim razmeram izvedli jazzovski festival v celoti

pripravila Ksenija Brišar

Cerkno, 21. septembra - Jazz Cerkno je kljub razmeram, v katerih do zadnjega niso vedeli, ali bodo glasbeniki zaradi ukrepov ob koronavirusu lahko prispeli iz tujine, 25. izdajo pripeljal do konca. Nastopili so vsi napovedani glasbeniki, izvedli so tudi spremljevalni program, med drugim okroglo mizo, na kateri so organizatorji podobnih dogodkov iskali odgovore pristojnih.