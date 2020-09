Jazz Cerkno v 25. izdaji v neokrnjeni obliki na novem prizorišču

Cerkno, 17. septembra - Festival Jazz Cerkno je od prve izdaje dalje vedno potekal maja in ob tem nekajkrat spremenil prizorišče. Letos pa so ga zaradi koronavirusa prestavili na september in ga spet premaknili na novo lokacijo - parkirišče pri stari Eti, kjer bodo glasbeniki nastopali od danes do nedelje. Program po zagotovilih organizatorjev ne odstopa od minulih let.