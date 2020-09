V Celju v stanovanjski hiši poskus uboja

Celje, 21. septembra - Celjski kriminalisti so v petek zvečer v stanovanjski hiši ob Mariborski cesti v Celju obravnavali poskus uboja, ko je 55-letni osumljenec zabodel 37-letnega moškega, ki je prišel k njemu na obisk. Storilca, ki je o dejanju sam obvestil regijski center za obveščanje, so pridržali in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.