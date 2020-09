Po ugotovitvah policistov je šlo pri smrti 43-letnika na Goriškem za umor, ovadili dve osebi

Nova Gorica, 18. septembra - Po ugotovitvah policistov je šlo pri smrti 43-letnega moškega, ki so ga v ponedeljek našli nezavestnega na dvorišču zapuščenega objekta ene od gospodarskih družb na Goriškem in je dva dni zatem umrl, za umor. Kaznivega dejanja sta osumljena moška s Severne Primorske, stara 23 in 41 let, ob stara znanca policije.