Ob staranju družbe obvladovanje demence ključnega pomena

Ljubljana, 9. septembra - Alzheimerjeva bolezen postaja vse večji javnozdravstveni problem, ki se bo v hitro starajoči se družbi še povečeval, so ugotavljali sodelujoči na strokovnem srečanju. Strinjali so se, da bo treba v obvladovanje te bolezni vložiti vse napore in znatna finančna sredstva. Da bodo delovali v tej smeri, so napovedali tudi sodelujoči evropski poslanci.