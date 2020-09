Prosilci za azil iz Postojne sporočajo: Tudi mi smo ljudje

Ljubljana, 21. septembra - Skupina prosilcev za azil, nameščena v Centru za tujce v Postojni, sporoča, da so tudi oni ljudje. "Smo električarji, vozniki taksijev, modni oblikovalci, delavci, prodajalci, maratonci. Smo odprti, sprejemajoči in miroljubni, a zahtevamo, da se nas obravnava pravično. Režim v Postojni in negotovost naše usode ubijata našega duha," so opozorili.