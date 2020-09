Rogličevi navijači: V naših očeh je on še kar naprej zmagovalec

Zagorje ob Savi, 20. septembra - Navijači Primoža Rogliča, ki mu je na sobotni predzadnji etapi kolesarske dirke po Franciji Tadej Pogačar odvzel rumeno majico in je tako pristal na drugem mestu, so tudi danes v enem izmed barov v Kisovcu spremljali še zadnjo etapo tritedenske dirke Tour de France. Za STA so ocenili, da je njihov sokrajan v njihovih očeh še kar naprej zmagovalec.