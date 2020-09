Z uspehi Rogliča in Pogačarja se krepi tudi podoba Slovenije

Ljubljana, 19. septembra - Uspehi slovenskih kolesarjev Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja na dirki Tour de France krepijo tudi podobo Slovenije kot odlične športne destinacije, so zadovoljni na Slovenski turistični organizaciji (STO). Slednja sicer vrhunske športnike že dalj časa aktivno vključuje v svoje promocijske aktivnosti in projekte.