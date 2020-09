Na protestih v Belorusiji več aretacij

Minsk, 20. septembra - Na protestih v beloruski prestolnici Minsk so danes zamaskirani moški že aretirali več nasprotnikov predsednika Aleksandra Lukašenka, ki so jih strpali v kombije. Na prizorišču je več sto policistov in vojakov, ki skušajo preprečiti nove proteste, poročajo tuje tiskovne agencije.