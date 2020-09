V beloruskem glavnem mestu na protestu žensk številne aretacije

Minsk, 19. septembra - V beloruskem glavnem mestu Minsk je danes potekal protestni shod žensk, ki so ga pripravile navkljub policijskim grožnjam z nasiljem. Pohodu proti dolgoletnemu beloruskemu predsedniku Aleksandru Lukašenku so sledile številne aretacije protestnic. Te so na shodu med drugim zahtevale nove predsedniške volitve brez Lukašenka.