Na Hrvaškem zaradi suma korupcije aretirali dva poslanca

Zagreb, 18. septembra - Hrvaška policija je danes zaradi suma korupcije prijela župana Velike Gorice in Nove Gradiške, Dražena Barišića (HDZ) in Vinka Grgića (SDP), ki sta tudi poslanca v hrvaškem parlamentu. Današnji aretaciji sta nadaljevanje akcije, v kateri so v četrtek prijeli več oseb, med njimi tudi dolgoletnega šefa javnega podjetja Janaf Dragana Kovačevića.