Na Hrvaškem prijeli predsednika uprave energetskega podjetja Janaf

Zagreb, 17. septembra - Hrvaška policija je potrdila, da so v sodelovanju s tožilci iz urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) na različnih koncih države prijeli več oseb zaradi suma gospodarskega kriminala in korupcije. Med prijetimi je predsednik uprave javnega podjetja za distribucijo nafte Janaf Dragan Kovačević, danes poročajo hrvaški mediji.