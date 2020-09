Uspešna podjetja krizo po mnenju panelistov vidijo kot priložnost

Ljubljana, 18. septembra - Gospodarsko okolje tudi 20 let po prvi podelitvi podjetniških nagrad gazela ostaja polno izzivov, ki jih je okronala koronavirusna kriza, so se strinjali sodelujoči na današnji okrogli mizi ob obletnici podeljevanja teh priznanj. Poudarili pa so, da je treba tudi tokratno krizo vzeti kot priložnost za pospešek razvoju in rasti.