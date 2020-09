Dolenjski gospodarstveniki za izboljšanje regijske prometne infrastrukture

Otočec, 10. septembra - Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, krška Posavska gospodarska zbornica in časnik Dnevnik so ob 20-letnici projekta gospodarskih Gazel na Otočcu pripravili okroglo mizo z območnimi gospodarstveniki. Ti so se med drugim zavzeli za izboljšanje prometne in druge infrastrukture v regiji kot zagotovila za nadaljnjo rast.