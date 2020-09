Ukrajinec prevažal 13 migrantov iz Bangladeša

Koper, 18. septembra - Policisti so danes okoli 6.30 v naselju Račice opazili sumljivo vozilo z litvanskimi registrskimi tablicami. Potem ko so ga ustavili, so ugotovili, da je voznik državljan Ukrajine, v vozilu pa je bilo 13 državljanov Bangladeša, ki so nelegalno prišli v Slovenijo, so sporočili s koprske policijske uprave.