Črnomaljsko poslovno cono v Kanižarici dodatno komunalno opremili

Črnomelj, 20. septembra - V Kanižarici pri Črnomlju so v četrtek uradno odprli dodatno zgrajeno ekonomsko-poslovno infrastrukturo tamkajšnje poslovne cone Tris. Ta je zdaj bogatejša za dele cest z vso pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, za javno razsvetljavo, vodovod in pločnike. Naložba je stala nekaj manj kot 490.000 evrov.