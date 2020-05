V Kanižarici nadaljevanje urejanja črnomaljske poslovne cone Tris

Črnomelj, 16. maja - Črnomaljska občina, ki je v poslovni coni Tris Kanižarica leta 2017 uredila osnovno ekonomsko-poslovno infrastrukturo in za to odštela nekaj več kot 310.000 evrov, letos nadaljuje urejanje tamkajšnjih cestišč. Za naložbo bo odštela dobrih 570.000 evrov. Upravičene stroške, ki znašajo dobrih 400.000 evrov, bo pokrila z evropskim in državnim vložkom.