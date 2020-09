Evropski parlament: EU mora storiti več proti socialni izključenosti in sovraštvu do Romov

Bruselj, 19. septembra - Romi v Evropi so zaradi vztrajnega sovraštva do njih najbolj izpostavljeni revščini in socialni izključenosti, je v ta teden sprejeti resoluciji izpostavil Evropski parlament. Evroposlanci zato pozivajo k vključujočemu izobraževanju, predšolskem izobraževanju ter odpravi diskriminacije in segregacije, so sporočili iz Evropskega parlamenta.