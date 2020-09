Komisija za integracijo romske skupnosti za krepitev pristojnih služb

Krško, 3. septembra - Člani komisije za integracijo romske skupnosti so na današnji seji obravnavali varnostne, socialne in integrativne razmere na območju Posavja, Dolenjske in Bele krajine. Ugotovili so, da so se varnostne razmere v zadnjem obdobju bistveno poslabšale, zato so pristojne pozvali h kadrovski in finančni okrepitvi policije in centra za socialno delo.