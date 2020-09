Zahod Slovenije v prihodnjem proračunu EU ne želi biti prikrajšan

Brdo pri Kranju, 18. septembra - Čeprav se Sloveniji v novem programskem obdobju 2021-2027 obeta več denarja iz evropskega proračuna, pa lahko njen zahodni del zaradi večje razvitosti pričakuje manj sredstev kot zdaj. A tudi zahod države ima manj razvita območja in treba je zagotoviti, da ne bodo prikrajšana, so soglašali sodelujoči na današnjem posvetu na to temo.