Pet let po prvem valu množičnih migracij: Vladno ukrepanje spremljajo opozorila o kršenju človekovih pravic (tema)

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 17. septembra - Vse od pojava množičnih migracij pred petimi leti različne vlade iščejo učinkovit odgovor nanje. Ob tem pa so ukrepe - od postavljanja ograje do obravnave migrantov - vseskozi spremljala opozorila o kršenju človekovih pravic, ki so prihaja predvsem iz nevladnih organizacij in od varuha človekovih pravic.