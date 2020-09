Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu po opozorili Zdusa bistveno odstopa od prvotnega osnutka

Ljubljana, 17. septembra - Vladni predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu po opozorilih Zdusa bistveno odstopa od prvotnega osnutka. Dogovarjali so se namreč o zakonu o demografskem rezervnem skladu, v sedanjem predlogu pa so opuščene pomembne navedbe, med njimi neodvisnost in oplemenitenje sredstev za pomoč pokojninski blagajni, so navedli.