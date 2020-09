Virus zamaknil dokončanje španske bazilike Sagrada Familia

Barcelona, 17. septembra - Dela na baziliki svete Družine (Sagrada Familia) v Barceloni ne bodo končana leta 2026, ker je epidemija koronavirusa omejila gradnjo in financiranje, so sporočili predstavniki cerkve. Arhitekturna mojstrovina, ki jo je zasnoval Antoni Gaudi, je ena najbolj priljubljenih turističnih točk v Španiji, gradijo pa jo že skoraj 140 let.