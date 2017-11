Odpira se prva Gaudijeva mojstrovina Casa Vicens

Barcelona, 13. novembra - Za javnost ta teden odpirajo prvo hišo, ki jo je zasnoval katalonski arhitekt Antoni Gaudi. Njegovo Caso Vicens v barcelonskem okrožju Gracia so med letoma 1883 in 1885 zgradili kot poletni dom družini Vicens. Velja za Gaudijevo prvo mojstrovino in eno prvih stavb, ki so spodbudile začetek modernističnega gibanja v Kataloniji in Evropi.