Pivčeva v Ormožu o odpravljanju škode in razvoju območja nekdanje tovarne sladkorja

Ormož, 16. septembra - Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec je danes ostala v domačem okolju in obiskala nekaj ormoških kmetij, ki so bile prizadete v nedavnem neurju, ter tamkajšnji dom starejših. Z županom Danijelom Vrbnjakom si je ogledala lokacijo nekdanje tovarne sladkorja. Obisk je zaključila na okrogli mizi o škodi po neurjih in možnostih za odpravo posledic.