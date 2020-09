Vlada bo za pomoč prizadetim v neurjih na območju Ormoža z okolico namenila 250.000 evrov

Ljubljana, 3. septembra - Vlada bo za nabavo najnujnejših sredstev prebivalcem na območju občine Ormož z okolico, kjer so nedavne ujme povzročile veliko škode, zagotovila pomoč v skupni višini 250.000 evrov, so po dopisni seji vlade sporočili z Ukoma. Nakup sredstev bo sofinancirala preko Rdečega križa Slovenije v višini 125.000 evrov in Karitasa v višini 125.000 evrov.