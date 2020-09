Hiša kulture Celje v novo sezono s številnimi dogodki

Celje, 16. septembra - Hiša kulture Celje v novo sezono, ki so jo poimenovali Vsaka besede šteje, vstopa s številnimi dogodki. Zaradi večjih posebnih projektov bo nova sezona ena najobsežnejših doslej. V njej bodo predstavili sedem lastnih produkcij in 19 dogodkov v glasbenem, gledališkem in otroškem abonmaju.