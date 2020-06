Hiša kulture Celje pripravlja Enkraten festival

Celje, 1. junija - Hiša kulture Celje, ki je zaradi epidemije novega koronavirusa sezono 2019/2020 morala zaključiti predčasno, se je odločila, da neizvedene predstave in koncerte združi v Enkraten festival. Ta bo potekal od 10. do 14. junija na malem odru Celjskega gradu, ki sprejme od 40 do 50 obiskovalcev, je povedal direktor hiše kulture Miha Firšt.