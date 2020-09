Razstava Robot.si ob 100-letnici od prvega zapisa besede robot

Bistra, 18. septembra - V Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri bodo danes odprli razstavo Robot.si: Začetki slovenske industrijske robotike, na kateri obiskovalcem v več sklopih predstavljajo zgodovino robotov v Sloveniji in v svetu, njihov razvoj in vlogo v industriji ter na drugih področjih. Razstavo so posvetili dvema pomembnima obletnicama v svetu robotike.