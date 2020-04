DEM začenjajo s celovito prenovo pretočnih polj jezu Markovci

Maribor, 29. aprila - Dravske elektrarne Maribor (DEM), ki proizvedejo dobro četrtino vse slovenske električne energije, v ponedeljek začenjajo z obnovo pretočnih polj in gradbeno ureditvijo jezu Markovci. Investicija, ki je sestavljena iz dveh faz, je vredna skoraj pet milijonov evrov in jo bo v celoti pokrila družba, so sporočili iz DEM.