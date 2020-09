Zorčič: Sporočila praznika vrnitve Primorske so strpnost, spoštovanje in združevanje

Ljubljana, 15. septembra - Praznik vrnitve Primorske k matični domovini naj bo poseben poklon Primorski in Primorcem ter njihovi trdoživosti, vztrajnosti in zvestobi slovenstvu, je v poslanici pozval predsednik DZ Igor Zorčič. A se moramo po njegovih besedah zavedati, da je to praznik, ki povezuje vse Slovence, njegova sporočila pa so strpnost, spoštovanje in združevanje.