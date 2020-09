Pahor: Naša odgovornost je, da krepimo demokratične in državotvorne vrednote za obetavno prihodnost

Ankaran, 12. septembra - Naša odgovornost je, da krepimo tiste demokratične in državotvorne vrednote, ki so gradnik obetavne prihodnosti, je na proslavi ob prazniku vrnitve Primorske k matični domovini dejal predsednik republike Borut Pahor. Pogreša več sodelovanja. "Med nami je vse preveč nestrpnosti in celo sovraštva, to pa ni prihodnost, ki je obetavna," je posvaril.