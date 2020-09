Obali Mississippija se približuje nov orkan

New Orleans, 15. septembra - Orkan Sally, ki se je v ponedeljek počasi pomikal proti obali ameriške zvezne države Mississippi, naj bi obalo dosegel v sredo nekje blizu meje z Alabamo. Meteorologi napovedujejo obilne padavine in poplave. Ob prihodu na kopno naj bi Sally pihala z vetrovi, ki bodo dosegli hitrost do 177 kilometrov na uro.