Orkan Laura dosegel kopno

Houston, 27. avgusta - Orkan Laura je danes v zvezni državi Louisiana na jugu ZDA dosegel kopno. Pred tem se je na svoji poti v Mehiškem zalivu v sredo nevarno okrepil in postal orkan četrte stopnje. Oblasti svarijo, da je Laura "izredno nevarna" in so odredile evakuacijo več sto tisoč prebivalcev na ogroženih obalnih območjih.