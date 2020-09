EU in Kitajska v zaščito geografskih označb, med njimi tudi Vipavska dolina

Bruselj, 14. septembra - EU in Kitajska sta danes podpisali dvostranski sporazum, s katerim bosta pred posnemanjem in nezakonitim prisvajanjem zaščitili 100 evropskih geografskih označb na Kitajskem in 100 kitajskih geografskih označb v EU. Med zaščitenimi označbami je tudi slovenska geografska označba Vipavska dolina.